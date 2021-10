MONTEROTONDO – Aperte le prenotazioni al Servizio Mensa

Il link per iscriversi è disponibile sul sito del Comune di Monterotondo. Come comunicato – dall’Assessore alle Politiche Educative Matteo Garofoli – non è stato ancora deciso l’ente che si occuperà del servizio. È possibile recedere l’iscrizione in qualsiasi momento: non è infatti vincolante ma è utile al Comune per organizzare il servizio di refezione scolastica alla società che si aggiudicherà l’affidamento del Servizio Mensa per quest’anno scolastico.