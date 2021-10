Ancora non vaccinati nelle attività lavorative

Il 15 ottobre, giorno in cui scattano le prescrizioni nei luoghi di lavoro, si fa il punto sulle attività più scoperte dall’anti-virus

Due milioni e mezzo. È la stima sui lavoratori non vaccinati. Di questi, oltre 2,2 lavorano nel privato. Ma le stime non sono precise. I dati pervengono da fonti sindacali, non da distretti sanitari. I portuali sono i più scoperti con il 40% di non vaccinati. Segueono gli autotrasportatori stimati sul 30% dei renitenti al vaccino. , stando alla stima fornita da Conftrasporto-Confcommercio).

Ma anche tra le forze dell’ordine risulta un personale di circa sessantamila agenti in divisa senza vaccino. 15mila, i carabinieri non vaccinati. Quasi lo stesso per la polizia ma aumenta con la penitenziaria. Nel comparto dei vigili del fuoco, anche, si sommano altri sessantamila non vaccinati.

Il settore agricolo conta trecentonovantamila addetti, di cui un terzo è senza vaccino. Molti sono stranieri oppure immunizzati con vaccini extra comunitari.

Ma a livello di percentuali la più alta è tra colf e badanti che per metà non ha la profilassi preventiva di tutela al Covid. Approssimazione nel trasporto pubblico: dal 10 al 20%. Nella ristorazione, al dieci per cento.