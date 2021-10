Russia, il film si gira in orbita

Dopo 12 giorni si sono concluse le riprese del primo film girato nello spazio. Nuovo primato per la Russia, che con la produzione della pellicola “Challenge” (titolo provvisorio) diventa così il primo Paese a lanciarsi nell’esperienza. L’attrice Yulia Peresild, il regista Klim Šipenko e il cosmonauta Oleg Novitski hanno fatto ritorno sulla Terra, il 17 ottobre, dopo essere partiti per la Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 5 ottobre, a bordo della navicella Soyouz MS-18. La Soyuz è atterrata nelle steppe del Kazakistan dopo un viaggio di tre ore e mezza dalla Stazione spaziale internazionale. I cosmonauti sono apparsi in buono stato ed entusiasti. Il film racconta di un chirurgo, interpretato da Yulia Peresild, che raggiunge la Stazione Spaziale per salvare un membro dell’equipaggio, Oleg Novitski

L’attrice Yulia Peresild diventa così la prima attrice a girare una pellicola in orbita, arrivando prima di Tom Cruise, che lo scorso anno aveva annunciato di avere in programma un progetto analogo con la Nasa