Anche quella di oggi, sabato 23 ottobre, è una mattinata di sofferenza per i residenti di Santa Lucia. Proseguono infatti i lavori di realizzazione dei marciapiedi e il traffico è paralizzato lungo la via Palombarese.

Esasperati soprattutto i commercianti, che aspettano il sabato per portare a casa qualche incasso. “Una situazione non più sostenibile – commentano – ormai chi può evita questa zona. Non c’è rispetto. Sono anni che dobbiamo convivere con i lavori e chissà quanto ancora dureranno”.