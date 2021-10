Fabrizio Paris è il nuovo allenatore del Real Monterotondo Scalo

L’ex allenatore tra le altre di Rieti e Tivoli siederà sulla panchina dei rossoblu cercando di cambiare le sorti della stagione corrente di Serie D già a partire dal match di questa domenica contro l’Arzachena. 46 anni di età, nel 2016 ha ottenuto il patentino Uefa A. Un profilo importante nel panorama del calcio laziale e non solo per una piazza in continua crescita come quella di Monterotondo Scalo.

