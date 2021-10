Muore l’ex sindaco Mari, Montorio in lutto

Montorio Romano in lutto per la morte di Salvatore Mari, ex sindaco del piccolo centro e a lungo consigliere comunale e maestro nella scuola elementare. A darne annuncio l’amministrazione comunale, da ottobre guidata dal giovane sindaco Vincenzo Ponzani. “Non ci sono parole per descrivere la profonda sensazione di vuoto che tutti noi oggi stiamo provando”, riporta una nota, “Siamo costretti a dover salutare una colonna e un padre del nostro Paese. Ci ha lasciato Mari Salvatore. Sindaco di Montorio, uomo di alto spessore culturale, morale ed istituzionale. Una persona pragmatica, risoluta ma allo stesso tempo candida ed educata nei modi e nello spirito”. “Oggi tutti siamo un pochino più orfani”, prosegue l’appunto, “Se ne va una guida e un punto di riferimento fondamentale della nostra società. Ciao Salvatore, Montorio Romano ti amerà sempre”.

