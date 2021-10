Villanova, Guglielmo Cecca vice-campione del Mondo dei Master di lotta

Una prima esperienza che sicuramente Guglielmo Cecca non dimenticherà. Il Mondiale Veterani di Lotta è stato ricco di soddisfazioni per l’Italia e soprattutto per l’atleta dell’A.S.D Sporting Club Villanova, che ha ottenuto l’argento nei 100 kg di lotta greco romana classe a (fino a 40 anni). Agli ottavi ha avuto la meglio sul georgiano Gogaladze (1-1), ai quarti si è imposto sul greco Boukis (4-3) e, in semifinale, più determinato che mai, ha battuto nettamente l’egiziano Ahmed (7-1). In finale, contro l’ungherese Zsolt Dajka ha perso 3 a 1.

di Valerio De Benedetti