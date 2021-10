Serie C – Ics Volley Santa Lucia, inizio da favola: 3-0 anche alla San Paolo Ostiense

Seconda giornata di campionato di Serie C femminile archiviata. Per l’Ics Volley Santa Lucia un inizio di stagione da favola. Dopo la vittoria schiacciante all’esordio contro l’Aprilia, altri tre punti messi in cascina. Ancora un 3-0, stavolta ai danni della San Paolo Ostiense, per la prima volta davanti al pubblico di casa, al Palazzetto dello Sport di Fonte Nuova. La società di Martina Amatucci pone così le basi per una stagione avvincente che vorrà senz’altro vivere da protagonista.

di Valerio De Benedetti