Dalla Regione Lazio i buoni per gli asili nido

La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso per l’ottenimento dei bonus per i costi di frequenza degli asili nido, per le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Il valore del buono, corrisponde al valore della retta mensile effettivamente pagata fino ad un massimo di € 400,00 mensili.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo all’apposita piattaforma e-family al seguente indirizzo

Tra i nidi idonei al Bonus, sono presenti anche i Nidi Comunali Asilo Comunale “Il Nido di Gaia”, il nido “Aquilone” del Comune di Monterotondo e i Nidi Privati accreditati

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 28/10/2021 fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o comunque fino al termine ultimo di presentazione delle domande il 30/06/2022 alle ore 23.59 e saranno valutate in base all’ordine cronologico

FGI