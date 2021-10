Casa: dà i numeri la manovra da 30 miliardi

Nel capitolo casa della manovra da 30 miliardi, non sono dimenticati i bonus che hanno contribuito alla ripresa dell’edilizia.

Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e le case popolari, e avranno poi riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni private, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le prime case, con la previsione di un tetto Isee (sembra di 25mila euro). Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%. Le aziende edili però vorrebbero una tempistica più allungata, per programmare in modo adeguato gli interventi, soprattutto alla luce del fatto che in questi mesi c’è difficoltà nel reperire i materiali e dunque si restringe il periodo per portare in meta gli interventi.