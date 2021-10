A Guidonia arriva l’Oktoberfest

A Guidonia Montecelio da oggi venerdì 29 ottobre fino a domenica 31, arriva “Luftland Guidonia Oktoberfest” la festa che nasce sulla scia del successo di Monaco di Baviera. Nella tre giorni del Luftland Oktoberfest si potrà tornare a socializzare, a ristabilire un circuito di fiducia e relazioni di vicinanza, infatti sono diverse le iniziative di intrattenimento offerte. Sabato 30 e domenica 31 ci sarà lo “Zucca Vllage” un workshop per bambini , oltre ad una parete di arrampicata per gli appassionati di sport, uno spettacolo musicale offerto dalla scuola di hip hop “Shot’s bounts Academy” con una battle animata a tempo di musica, e l’esibizione in tutti i tre giorni dell’Octoberbrass band, un gruppo musicale in stile bavarese che sottolineerà con musica acustica la peculiarità dell’evento.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, ed il Comitato Festeggiamenti Guidonia.

Il commento dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosaria Morroi

Ad un mese esatto dalla mia nomina ad Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Piazza Matteotti si illumina a festa anche di sera per offrirsi ai tanti giovani che vorranno trascorrere un lungo weekend all’insegna del divertimento, della musica, della buona birra e del buon cibo. È prioritario rimettere al centro dell’agenda politica le nuove generazioni duramente colpite dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia e ristabilire una connessione “fisica”, non più solo “wireless”, tra la Città e le persone che oltre ad abitarci intendono anche viverla”.

Il commento del Sindaco

Grazie alla sinergia tra l’assessorato alla cultura e politiche giovanili con tutta la Giunta Comunale, unitamente alla grande disponibilità e variegata expertise del gruppo di persone che opera all’interno del Comitato Festeggiamenti Guidonia, è stato possibile allestire una manifestazione così importante in pochissimo tempo e soprattutto a bassissimo impatto economico per l’Ente