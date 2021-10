Parco Malala, diversamente abili insultati mentre fanno sport

Ragazzi diversamente abili insultati mentre fanno sport nel parco Malala di Villa Adriana, dai gestori e dalle associazioni del parco “un secco no” a episodi di bullismo e discriminazione. Azioni indegne e e indecorose, denunciano. “In riferimento ad azioni di bullismo, di insulti, di denigrazione a danno di ragazzi diversamente abili, o come vengono descritti “abilmente diversi” mentre fanno sport, da parte di alcuni gruppi di adolescenti frequentatori del Parco Malala di Villa Adriana, il gestore e le associazioni del Parco condannano fermamente tali azioni “vergognose” ed “indegne”, dicono.

Il gestore e le associazioni – tra cui il Centro Iniziative Attività Kulturali, Centro Sportivo Vincenzo Pacifici e Centro Culturale Vincenzo Pacifici – si sono dichiarati pronti ad intensificare e a rafforzare l’impegno per contrastare il fenomeno e a promuovere anche iniziative per prevenirli.

