A Villa Adriana insulti a ragazzi disabili durante le attività dell’associazione HDemia

Dei bruttissimi episodi di intolleranza e bullismo sono stati denunciati dall’associazione HDemia che, presso il parco Sogno di Malala di Villa Adriana, organizza delle attività sportive tra cui anche alcune con dei ragazzi diversamente abili.

Proprio durante queste attività, che mirano all’integrazione tra ragazzi, più volte degli adolescenti hanno preso di mira i disabili prendendoli in giro ed insultandoli. A nulla sono serviti gli interventi degli allenatori e dei gestori del parco.

“Li prendono in giro mentre fanno sport – spiegano dall’asd HDemia -. Mentre cercano di fare qualcosa di bello, allenandosi in gruppo. Lo riteniamo davvero vergognoso e le loro famiglie dovrebbero capirlo ed intervenire. Abbiamo aspettato prima di fare questa denuncia pubblica ma alla fine, dopo averci pensato, abbiamo pensato che fosse necessario. Questi episodi non possono più verificarsi. Non è tollerabile”.

I gestori del parco si sono schierati con HDemia. “Sono azioni vergognose ed indegne, che condanniamo fermamente. Siamo pronti ad intensificare e a rafforzare l’impegno per contrastare il fenomeno e a promuovere anche iniziative per prevenirli”.

