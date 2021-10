Covid nel Lazio

I contagi a Roma città sono a quota 298. Nell’intera regione invece su 33.405 tamponi complessivi (13.652 tamponi molecolari e 19.753 tamponi antigenici) si registrano 583 nuovi casi positivi (-11), 6 i decessi (+1), 370 i ricoverati (+13), 48 le terapie intensive (+1) e +423 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%.

IL Lazio si pone, quindi, come un banco di prova importante per l’ennesima dimostrazione dell’efficacia del vaccino e la sua rispondenza sociale nel contenimento degli effetti più devastanti dal contagio. Infatti nonostante l’indice Rt sia già al preoccupante stato dell’1,7% sono fortemente sotto controllo i nuovi ricoveri e l’emergenza per coloro che presentano condizioni più gravi.