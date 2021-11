Palombara Sabina – Falco insegue piccione nel negozio, preso e liberato

Un Falco Sparviero all’interno di un negozio di casalinghi nel comune di Palombara Sabina: è questa la scena che si sono ritrovati i Carabinieri forestali di Guidonia Montecelio ieri, lunedì 1 novembre, nell’attività sita in Viale Tivoli.

L’uccello era volato nel locale per inseguire un piccione, per poi non riuscire più a trovare l’uscita evidentemente disorientato, al punto che è stato necessario l’intervento dei militari per catturare il Falco.

Il volatile è stato esaminato dai Forestali per scongiurare eventuali ferite, per poi esser liberato alle pendici di Monte Gennaro.