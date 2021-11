Ancora ladri nella scuola di via Palermo a Villalba

Brutta sorpresa per i bambini del plesso di via Palermo dell’istituto comprensivo Manzi di Villalba di Guidonia.

Questo lunedì mattina i cancelli sono rimasti chiusi, prima del suono della campanella il personale della scuola ha scoperto l’effrazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo. La didattica, fortunatamente, è stata compromessa solo in parte. Le aule sono state pulite ed i bambini sono entrati a seconda ora.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, nell’arco del lungo week end, ladri siano entrati ed abbiano iniziato a radunare tutto quello che potevano rubare, anche le risme di carta, in una stanza. Qualcosa, però, li avrebbe fatti fuggire prima di riuscire a caricare la refurtiva.

Si attendono gli sviluppi delle indagini per questa ennesima incursione in una delle scuole più martoriate di Guidonia Montecelio. La stessa che lo scorso anno fu incendiata.