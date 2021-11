Monterotondo – Approvato il piano di intervento per la riqualificazione dei parchi

La volontà messa in atto da parte del Comune di Monterotondo ossia quella di riqualificare i principali parchi e giardini, al fine di realizzare nuove aree gioco per bambini e aree sportive è alle battute iniziale infatti, con la delibera di giunta del 29 ottbre la numero 217, sono stati approvati i lavori di manutenzione e di sistemazione straordinaria dei parchi della città.

Nel 2022 invece, si darà il via alla progettazione delle 5 aree verdi a Monterotondo Scalo che sono state finanziate grazie al Bando Pinqua per circa 5 milioni di euro.

Al momento dunque gli interventi riguarderanno i seguenti parchi:

Parco Arcobaleno: approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnico – economica per la riqualificazione e inclusività delle aree gioco, campo sportivo polivalente, campo da Basket e area bike : importo 350mila€.

Giardino “Peppino Impastato” (passeggiata Valerio Nobili): approvato in Giunta il progetto definitivo per la messa in sicurezza e inclusività dell’intera area, già finanziato per un importo di 270 mila€. Progetto esecutivo in corso.

Piazza M.K.Gandhi: progetto definitivo in corso per la riqualificazione e ampliamento sede comitato di quartiere: importo 300mila€.

Giardino Via della Fonte: in corso redazione del progetto di sostituzione giochi al fine di renderli sicuri ed inclusivi.

Parco e Roseto delle Madri Costituenti, Santa Maria: opera quasi conclusa

Parco 0-6: attivata collaborazione con soggetto terzo per finanziare la”Nave dei Pirati”, per 10mila€,in corso di realizzazione

Parco degli Eucalipti, Pie’ di Costa, Parco Don Puglisi, via Aldo Moro: interventi estesi lungo tutta l’area di Monterotondo scalo, da via Aniene fino alla Costa grazie al finanziamento Pinqua: oltre 5 milioni€.

Orari:

da lunedì 01 Novembre:

apertura ore 9.00

Chiusura ore 19.00