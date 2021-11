Una “Blue Electric Kate” incanta alla Cop26

I riflettori si spengono da Roma che ha ospitato il G20 nello scorso weekend e si accendono su Glasgow dove, dal 31 ottobre è cominciata la 20a Conferenza delle Nazioni Unite: la Cop26. A catturare gli sguardi di tutti è stata la duchessa di Cambridge che si è presentata, sorridente, indossando un lungo coat dress di Eponine London (una boutique inglese molto conosciuta) abbinato ad una décolleté (del medesimo colore, ma di una tonalità più scura).

La giovane coppia reale, inoltre, si è soffermata ad ascoltare le parole della regina Elisabetta II che ha inviato un importante videomessaggio ai partecipanti della Cop26. La sovrana non è potuta recarsi di persona all’evento per seguire i consigli medici di assoluto in seguito al ricovero in ospedale della scorsa settimana.

