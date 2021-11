Tivoli, al via l’affrancazione di 500 appartamenti

Pronti i moduli e le procedure per l’affrancazione degli oltre 500 appartamenti realizzati tra gli anni ’70 e ’80 , in zona Ripoli, Villa Adriana e Monti Lucretili. I cittadini potranno ora trasformare il diritto di superficie, di durata 99 anni, in diritto di proprietà, diventandone titolari a pieno. In seguito all’entrata in vigore della legge 108 del 29 luglio scorso, gli uffici comunali hanno dovuto modificare le modalità di calcolo dei corrispettivi per la trasformazione dei diritti di superficie in piena proprietà, inserendo prezzi meno onerosi per ottenerla; attività ora concluse con la disponibilità, per i cittadini interessati, di procedere alla richiesta. In consiglio comunale poi si dovrà discutere della rateizzazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Patrimonio allo 0774. 453618.

