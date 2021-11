MENTANA – E’ già scontro politico, esposto al Prefetto da parte dell’opposizione

Pochi giorni dopo il primo consiglio comunale, subito si infiamma la politica locale a Mentana. Lo scorso lunedì primo novembre, quattro consiglieri comunali di opposizione (Eugenia Federici, Marco Lodi, Maurizio Petrocchi e Giancarlo Coltella) hanno presentato un esposto al Prefetto di Roma per denunciare la mancata discussione del Bilancio Consolidato.

“Tale atto avrebbe dovuto, di fatto, essere deliberato entro il 30 settembre 2021, sarebbe stato sicuramente compito responsabile l’approvazione dello stesso, in capo alla amministrazione uscente, che ha convocato il suo ultimo Consiglio Comunale in data 24.8.21, visto che ad oggi priva del necessario quanto opportuno passaggio in Commissione, che di fatto, non provvede alla istituzione delle Commissioni Consiliari come previsto da Statuto Comunale e a quanto rappresentato dal Regolamento del Consiglio Comunale senza considerare la scarsa possibilità di studiare la doc a supporto del Bilancio consolidato – scrivono i quattro consiglieri di opposizione – Si fa presente come l’urgenza rappresentata sia determinata da questioni puramente soggettive e non ravvedendosi una oggettività a che si contravvenga a quanto rappresentato nel Regolamento del Consiglio Comunale art. 18 su cit. e nello Statuto Comunale art. 16 su cit., chiediamo il Suo intervento a che si rispettino le regole e si garantisca a tutti la adeguata partecipazione alla gestione della cosa pubblica”.

I quattro consiglieri di minoranza hanno esposto anche che la maggioranza non ha “lasciato” la vicepresidenza del consiglio comunale ai colleghi, prassi consolidata, ma che era già stata infranta durante la precedente consiliatura.