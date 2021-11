MENTANA – Si inaugura la stele dedicata al Generale Dalla Chiesa

Verrà inaugurata sabato 6 novembre alle ore 10.30 la Stele dedicata al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sita nell’omonima piazza a Mentana.

“L’idea della riqualificazione del Cippo nasce nel luglio del 2019 da una richiesta della Sezione U.N.S.I. di Mentana – spiega il Vicepresidente nazionale Vincenzo Di Giulio – che fu accolta dall’Amministrazione Comunale il 25 luglio 2019 e formalizzata con delibera della Giunta in data 6 maggio 2021.

L’onere finanziario è a totale carico dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani che ha potuto realizzare il progetto grazie ad un bando nazionale della Presidenza Nazionale U.N.S.I., fruendo di fondi del Ministero della Difesa, disponibili per queste iniziative.

“Tengo a ringraziare in modo particolare – continua Di Giulio – l’Amministrazione Comunale della Città di Mentana, che ha immediatamente abbracciato l’iniziativa e coadiuvato brillantemente con gli Uffici Tecnici preposti, la Ditta Benedetti Giovanni, puntale e precisa nell’esecuzione dei lavori, l’Associazione Culturale Progetto Arca di Mentana, con la quale è nata, nel contempo, una collaborazione per la riqualificazione dell’area verde di tutta la piazza ed infine i Soci della Sezione che più di tutti si sono prodigati per la buona riuscita del progetto. Adesso bisogna pensare ad organizzare la cerimonia di inaugurazione e non è detto che ci sia la presenza di qualche importante e popolare personaggio”.

