MORLUPO – Auto ribaltata alla Casa Cantoniera

Un’utilitaria gialla si è ribaltata su una curva a causa dell’elevata velocità e dell’asfalto bagnato. In questo momento si passa solo su una corsia ma il traffico non sembra particolarmente rallentato. Tante le segnalazioni sullo stesso tratto di strada: secondo le prime ricostruzioni sarebbe il terzo episodio in tre giorni sempre nella curva tra Castelnuovo di Porto e Morlupo. Al momento non si registrano feriti gravi, anche se secondo molti cittadini vista la frequenza degli episodi il rischio è sempre più elevato.

Condividi l'articolo: