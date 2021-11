Fallito lo stop al referendum sulla cannabis (legale)

La raccolta delle firme per il referendum sulla cannabis procederà. È stato appena respinto in commissione Affari costituzionali della Camera l’emendamento soppressivo presentato dalla Lega che mirava a eliminare la proroga delle firme per il referendum sulla cannabis fino al 31 ottobre, norma contenuta nel decreto varato dal governo e contenente misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché’ proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap. Contro l’emendamento si erano schierati Pd, M5s, Leu, Iv e Azione-Più Europa, mentre Forza Italia aveva scelto di astenersi. “Bocciato l’emendamento soppressivo della Lega, referendum salvi”, comunica il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, Stefano Ceccanti, “Sabotaggio sventato”.

Tema del referendum: eliminare il reato di coltivazione, rimuovere le pene detentive legate a qualsiasi condotta legata alla cannabis e cancellare la sanzione amministrativa del ritiro della patente.