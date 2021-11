Guidonia – Focolaio covid, riapre il Drive-in all’aeroporto

“Dopo un’interlocuzione positiva con la Asl Roma 5 a cui ho chiesto di prendere in considerazione la riapertura del centro per i tamponi dell’Aeroporto Barbieri, sono soddisfatto che il centro abbia ripreso la propria attività per soddisfare la richiesta di tamponi proveniente dal focolaio della scuola Leonardo Da Vinci. Per maggiori informazioni invito sempre a consultare comunque i canali ufficiali della Asl Roma 5”- dichiara Michel Barbet, Sindaco di Guidonia Montecelio.

“Con la speranza che questa situazione rientri presto- conclude il Primo Cittadino- il mio invito per gli adulti resta quello di vaccinarsi per proteggere i nostri figli. Spesso, infatti, il contagio parte da un adulto non vaccinato che, poi, lo trasmette al proprio figlio e, così, viene diffuso rapidamente tra i compagni di classe”.

