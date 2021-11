Tivoli, Mamme single, fondi a sostegno

Il Comune di Tivoli aderisce all’avviso pubblico regionale per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali composti da una donna con figlio a carico che, in seguito alla pandemia, vivano in condizioni di indigenza. “Il contributo”, specifica il bando, “è destinato a soddisfare bisogni emergenziali e a supportare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, che – nell’ambito delle famiglie monoparentali (in particolare quelle formate da madri sole) – incide profondamente nella gestione degli impegni lavorativi, comportando spesso la necessità di riadattare i tempi di lavoro alle contingenti esigenze familiari o di rinunciare al lavoro stesso, esponendo l’intero nucleo a un evidente rischio povertà, soprattutto in presenza di figli minori”.

La domanda presentata all’Urp del Comune di Tivoli entro le 12 di venerdì 26 novembre.

Per tutte le caratteristiche del bando si rimanda al sito della Regione. (https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-ai-nuclei-monogenitoriali-composti-da-donne-con-figlio-a-carico/).

Sarà cura del servizio sociale del Comune di Tivoli procedere a trasmettere le domande tramite la piattaforma informatica predisposta da Lazio Crea. Oltre che sui portali istituzionali della Regione e del Comune, il modello della domanda può essere chiesto agli sportelli dell’Urp e del segretariato sociale del Comune di Tivoli. Per informazioni e orientamento, è possibile rivolgersi agli sportelli del segretariato (Tivoli centro: martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; Delegazione Tivoli Terme: venerdì dalle 9 alle 12; Delegazione Villa Adriana: giovedì dalle 9 alle 12).

