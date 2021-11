Il Boss in “vendita”

Il tempo passa anche per lui e quando il tempo passa (è accaduto per Bob Dylan, Neil Young e Paul Simon) giunge il momento di vedere la propria musica. I negoziati per la cessione alla Sony dei diritti sui brani registrati da Bruce Springsteen sono ormai prossimi al traguardo. Secondo una nota rivista americana musicale i cataloghi di Springsteen valgono tra 330 e 415 milioni di dollari e finora nessuno dei protagonisti di questa vicenda ha voluto fare commenti. Bruce Springsteen, ha venduto soltanto negli Stati Uniti oltre 65 milioni di album, mentre il suo vasto catalogo di canzoni genera ogni anno centinaia se non migliaia di cover. Il catalogo degli album del Boss nel 2020 ha generato profitti per 15 milioni a cui si aggiungono 7,5 milioni all’anno per il catalogo editoriale. Astronomici poi gli incassi dei tour, prima che il Covid bloccasse le trasferte: 840 milioni tra 2010 e 2019, un solo decennio in una carriera di quasi 60 anni. Lo storico team di Bruce Springteen vende, inoltre, decine di registrazioni live d’archivio sul sito web del musicista ricavando anche in questo caso del denaro.

