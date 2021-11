Campione infinito dal ’69 al ’97

E’ il cinque novembre del 1994 quando l’eterno George Foreman (quarantacinquenne) diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer. Soprannominato Big George, il pugile americano è stato protagonista di una straordinaria e lunghissima carriera protrattasi dal 1969 al 1977 e dal 1987 al 1997, nel corso della quale è stato per ben due volte campione del mondo dei pesi massimi. George Foreman si afferma istantaneamente come uno dei più pericolosi picchiatori della categoria e nel 1973 conquista il titolo mondiale spodestando l’imbattuto campione Joe Frazier, una leggenda autentica della boxe. E’ stato il più anziano campione del mondo nella storia dei pesi massimi, nonché il più vecchio in qualsiasi divisione di peso. Quest’ultimo primato lo conquista sedici anni dopo Bernard Hopkins. Il campione si ritira per la seconda ed ultima volta nel 1997, all’età di 48 anni, dopo una discussa sconfitta contro Shannon Briggs. George Foreman, ha ispirato il personaggio di Clubber Lang, pugile antagonista nel terzo film della saga di Rocky e preso parte al film Una notte al museo 2 impersonando se stesso.

