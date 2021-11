PROMOZIONE – 6° giornata: doppio big match per il primo posto

Dopo il turno giocato nella giornata di Ognissanti, tornano in campo le squadre militanti nel campionato di Promozione nel weekend: vediamo il programma del Girone B e del Girone D.

Nel Girone B il match più interessante è sicuramente quello tra Passo Corese e Settebagni Calcio Salario: i reatini sono primi a pari merito col Poggio Mirteto, mentre la squadra capitolina segue a quota otto punti e potrebbe agganciare la vetta in caso di vittoria. Appuntamento allo stadio “Leprignano” di Capena con fischio d’inizio alle i ore 11:00.

Trasferta insidiosa per il Nomentum, che si reca nella tana dell’Almas Roma. Gli eretini sembrano essersi ripresi grazie alla vittoria interna contro l’Amatrice, altra occasione importante per i ragazzi di mister Lauretti per avvicinarsi sensibilmente alle parti alte della classifica.

Gioca fuori casa anche il Fiano Romano, ospitato dallo Sporting Montesacro. Dopo un inizio un po’ lento, i tiberini sembrano rispettare le aspettative di inizio stagione. Adesso arriva il momento della verità: battere lo Sporting significherebbe superare una diretta avversaria (a quota 10 punti in classifica) e lanciare un messaggio molto importante alle avversarie per il campionato.

In cerca di riscatto le altre squadre del Nord-Est inserite nel Girone B: il Guidonia, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ospita il Futbol Montesacro con l’obiettivo di lasciare l’ultimo posto in classifica il prima possibile; match interno anche per il Setteville Caserosse, che attende l’arrivo dell’A.L.M. Romulea per quella che si può definire come la rivincita del primo turno di Coppa Italia (terminato 3-2 per la squadra allenata da mister Di Vico); infine, torna al “Pierangeli” il Castrum Monterotondo, ormai a secco di vittorie dalla prima giornata di campionato (vittoria nel derby con il Nomentum), domenica arriva la BF Sport che dopo un inizio di campionato altalenante sembra aver trovato la propria dimensione. Si prevede un match complicato per i ragazzi di mister Checchi.

Infine, chiudiamo il programma del Girone B con il posticipo tra Amatrice e Zena Montecelio: i grifoni vogliono riscattare la brutta sconfitta del “Fiorentini” subita contro il Fidene. Battere l’Amatrice significherebbe superarla in classifica e lasciare momentaneamente la zona play-out. Fischio d’inizio previsto alle 14:30 allo stadio “Paride Tilesi”.

Nel Girone D, il match di cartello è sicuramente quello tra Polisportiva De Rossi e Villa Adriana: i coccodrilli vogliono mantenere il primato in classifica ma sono attesi dalla trasferta in casa della squadra forse più in forma del campionato. La Polisportiva De Rossi è reduce dalla vittoria a domicilio per 4-0 in casa della Vis Subiaco: una dimostrazione di forza più che importante. Le inseguitrici, Rocca Priora RDP e Lodigiani su tutte, attendono un passo falso.

Vis Subiaco che, per l’appunto, vuole dimenticare immediatamente il brutto passo falso casalingo: domenica è prevista la trasferta in casa del Città di Valmontone, un avversario che pare alla portata dei sublacensi. Una vittoria sarebbe importante sia sul piano della classifica che altrettanto su quello psicologico.

Infine, chiudiamo la presentazione di questa giornata con il match tra un rinato Vicovaro e l’Atletico Colleferro: i ragazzi di mister Lillo sono in netta ripresa e la vittoria convincente per 4-2 sul campo della Pro Roma lo dimostra. Adesso è arrivato il momento di tornare a vincere anche davanti ai propri tifosi: appuntamento alle ore 11:00 allo stadio “Tancredi Berenghi” per dare continuità a questi risultati.

Luca Pellegrini