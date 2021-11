Pillola anti Covid, in Gran Bretagna al via

Non solo iniezioni. La Gran Bretagna è il primo Paese ad aver approvato l’uso della pillola antivirale per il Covid prodotta dalla Merck, un farmaco, denominato Molnupiravir, secondo gli esperti un nuovo strumento per combattere la pandemia. Il via libera, riferisce il Financial Times, è arrivato dall’agenzia britannica per il farmaco. Secondo l’azienda produttrice, il trattamento orale “dimezza il rischio di ricovero di pazienti con Covid lieve o moderato”. Attualmente la pillola è finitta al vaglio delle autorità sanitarie dell’Ue (Ema) e degli Usa (Fda).

Gli studi suggeriscono che l’antivirale Molnupiravir , battezzata anche la pillola Merck, “può ridurre la capacità del coronavirus di moltiplicarsi nel corpo, prevenendo cosi’ l’ospedalizzazione o la morte nei pazienti Covid-19”, ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale e dei trattamenti dell’Ema.