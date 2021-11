Visitare il Lazio conviene, notti gratis per chi prenota

Visitare la nostra Regione conviene. Entro il 30 novembre la Regione Lazio ti regala una notte in più, se ne prenoti in una struttura tre, e due notti in più se ne prenoti cinque. Una iniziativa riservata a tutti, residenti della Regione e a turisti italiani e stranieri. Si chiama – Più notti, più sogni – la misura realizzata dall’assessorato al Turismo della Pisana. Sono complessivamente 444 le strutture aderenti per un totale di circa 60.000 notti gratis da usufruire entro il 30 novembre 2021, con una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale.

Per prenotare è necessario contattare direttamente le strutture aderenti qui elencate: www.visitlazio.com/piu-notti-piu-sogni/

