Una simpatica segnalazione giunta in redazione ci mostra il traffico bloccato da… queste simpatiche papere che attraversano la rotonda Cantiani, puntualissime alle otto di mattina. In fila, in ordine (e anche un po’ lente) le giovani “signore” se la sono presa comoda, facendo rallentare il traffico di Fiano Romano: una scena divertente… ma la prossima volta potrebbero attraversare sulle strisce!

