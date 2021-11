Lady Gaga fa impazzire i fan nello shooting per Vogue

Sarà Lady Gaga il volto in copertina su Vogue Italia e Vogue UK. La cantante italoamericana si è letteralmente catapultata in varie epoche storiche della moda, raccontandosi e raccontando della sua nuova esperienza cinematografica, The House of Gucci, in cui interpreterà l’ex moglie di Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani. Nell’intervista, la pop star, ha raccontato del suo rapporto e del suo attaccamento nei confronti dell’Italia, che l’ha accolta a braccia aperte durante il periodo delle riprese del film (che è in uscita il 24 novembre, negli USA, per quanto riguarda l’Italia, ancora non ci sono delle date).

L.R

