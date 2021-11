TIVOLI – Nuovo Ospedale, nominata la Commissione per la gara della progettazione

Sul piatto della bilancia ci sono 7 milioni 384.602 e 15 centesimi iva esclusa, soldi pubblici necessari per progettare il Nuovo Ospedale Tiburtino, un’opera faraonica da 200 milioni prevista nella zona di Cesurni.

Il 29 ottobre il Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito ha approvato la Commissione incaricata di giudicare le offerte presentate da dieci studi di progettazione.

Il manager ha dato il via libera alla terna proposta dal Direttore Appalti e Contratti Mario Petrucci e dal funzionario Sante Amici: Presidente la professoressa AnnaMaria Giovenale, ordinario all’Università “La Sapienza, Commissari il professor Alberto Meda, docente a Tor Vergata e l’ingegner Paolo D’Aprile, Dirigente del San Camillo Forlanini, Segretario verbalizzante Isabella Porcheddu, Sostituto del Segretario verbalizzante Francesco Seno.

Soddisfazione espressa da parte di Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio ed ex sindaco di Tivoli.

“Il Nuovo Ospedale Tiburtino va avanti sempre più spedito – si legge in una nota – è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’affidamento della progettazione. Un lavoro che sarà svolto al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara. Ringrazio il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e tutti i professionisti che stanno partecipando con grande impegno a questa fase fondamentale. Questo grande lavoro dimostra che l’efficienza, unita alla professionalità, porta sempre buoni risultati. Andiamo avanti!”.

Il 21 ottobre l’Azienda Sanitaria Roma 5 aveva nominato la Commissione per la fase valutativa di ciascuna delle proposte individuando nell’ingegner Sante Amici il Responsabile del procedimento, testimone Mario Petrucci e testimone con funzione di segretario verbalizzante Isabella Porcheddu.

I funzionari della Roma 5 dovranno vagliare le offerte dei dieci Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti) che da tutta Italia hanno protocollato i rispettivi curricula: il primo Rti ha come capofila la “3Ti Progetti Spa” di Roma, il secondo la “Proger Spa” di Pescara, il terzo la “ATIproject Srl – Studio di progettazione ingegneria e architettura” di Pisa.

E ancora: “Valle 3.0” di Roma, “Studio Plicchi Gianni” di Bologna, “Rpa Srl” di Perugia, “Consorzio Mythos” di Aosta, “Artelia Italia Spa” di Roma, “Studio Altieri S.p.A.” di Thiene in provincia di Vicenza e “GPA SRL” di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo.

