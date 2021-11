La cocaina in cassaforte e i soldi del reddito di cittadinanza sul conto

La cocaina in cassaforte e il conto in banca alimentato dal Reddito di Cittadinanza. Arrestato nel quartiere Prenestino a Roma un trentenne trovato in possesso di 180 dosi di cocaina, 150 grammi circa custoditi sotto chiave in un piccolo caveau. A insospettire i finanzieri del Comando provinciale il vai vai di persone nella sua abitazione. Il giovane, pregiudicato per fatti analoghi, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Da ulteriori accertamenti, è emerso che il nucleo familiare del pusher beneficiava del “Reddito di Cittadinanza”,; è scattata quindi la comunicazione all’Inps competente per la decadenza dal diritto al sussidio.

