Monterotondo – Intervento della civile su via della Reviola

Ieri pomeriggio, la Protezione Civile di Monterotondo è intervenuta in via preventiva, in virtù dell’allerta meteo che si sta abbattendo sul lazio, ad avviare una approfondita pulizia della grata presente sul fosso Carapone tra Via della Reviola e Via delle Fornaci.



Questo intervento, è stato reso possibile anche grazie ai mezzi speciali infatti, la “terna”, come riporta la foto, è stata acquistata grazie alle donazioni ricevute tramite il 5×1000, quest’intervento consentirà un miglior deflusso delle acque che non dovrebbero così creare disagio ai terreni ed alle strade circostanti.