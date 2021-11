Tivoli alla scoperta del Giappone!

Sabato 27 novembre si terrà una giornata all’insegna del meglio del Giappone, dove sarà possibile conoscere la cultura giapponese e tutte le sue particolarità. All’evento saranno presenti degli ospiti d’onore, fra i quali i disegnatori Paolo Zeccardo, fumettista professionista e docente di tecniche di disegno manga, e Mario Gentile, artista indiscusso.

Durante l’evento sarà allestita una mostra dei seguenti artisti: Asia Amato, Paolo Zeccardo, Mario Gentile.

Se siete appassionati alla cultura cultura giapponese, ami disegnare o vuoi avere maggiori informazioni sul fumetto manga e le sue tecniche, non perdere questo appuntamento in via Tiburtina 126 a Tivoli.

