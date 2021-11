Guerra all’ultimo look: I Cugini di Campagna vs. Maneskin

Entrare nei trend di Twitter è un’impresa ardua, perchè si concentra (quasi) totalmente sull’inseguire la scia della “notizia del momento”. Tale notizia era quella dell’esibizione della band romana dei Maneskin all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 6 novembre. L’occasione era l‘apertura del concerto dei Rolling Stones. Uno show pazzesco, in cui i quattro ragazzi vincitori dell’Eurovision Song Contest hanno fatto ballare e scatenarsi i fan di tutte le età della band inglese.

Eppure un dettaglio ha dato il via ad una serie di ironici post sui social network: gli outfit indossato dai Maneskin ricordava quello indossato dallo storico gruppo de I Cugini di Campagna.

Che dietro alla vicenda ci sia dell’ironia o meno, questo non è dato saperlo, tuttavia la band di Anima Mia è schizzata in vetta ai trend di Twitter. Qualcuno li ha definiti “gli eroi del giorno” per aver sfidato i giganteschi Maneskin… e qualcun altro ricorda che, comunque sia, che ci sia dietro una volontà di scopiazzatura del look, entrambe le band hanno copiato il vecchio look di Wonder Woman.

L.R.