Sanità, approvata l’istituzione della “Azienda Lazio.0”

Sistemi di spese, pagamenti e concorsi centralizzati. La sanità del Lazio intende fissare uno stop agli sprechi. E’ stata approvata oggi dalla Pisana l’istituzione dell’azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0”, una azienda che accentrerà, tra l’altro, la funzione cardine del monitoraggio delle spese. “Il provvedimento”, riporta una nota, “ha lo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi a valenza regionale e l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti pubblici della sanità della Regione Lazio”. Una disposizione che, secondo gli amministratori della Regione Lazio, prevede un’autorizzazione di spesa di 500.000 euro, con un risparmio stimato in circa 40 milioni di euro.

Il provvedimento mira a superare la frammentazione, le disomogeneità e le assenze di standard che hanno caratterizzato nel tempo l’azione gestionale in ambito sanitario, costruendo un centro di competenze tecnico-specialistiche di supporto alle organizzazioni sanitarie pubbliche.

Tra gli obiettivi c’è lo svolgimento di attività di gestione, controllo e monitoraggio in diversi ambiti, tra i quali: piani di acquisto annuali e pluriennali per l’approvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del SSN;

gestione di procedure di gara; sistema dei pagamenti centralizzato dei fornitori del servizio sanitario; procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario.

“Oggi approviamo una legge importante. La pandemia ci ha fatto capire quanto sia fondamentale concentrare le attenzioni sull’ambito sanitario”, ha dichiarato il presidente del consiglio, Marco Vincenzi, “L’amministrazione Zingaretti in questi nove anni ha attuato una politica sanitaria volta al risanamento e al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza La Regione Lazio, già all’avanguardia per la gestione della campagna vaccinale, fa un ulteriore passo in avanti, dotandosi di un provvedimento che mette al centro le esigenze del cittadino, avvicinando sempre di più la sanità alla persona. Grazie alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”.

