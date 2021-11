Arrivano le pillole contro il Covid

Molnupiravir e Paxlovid prodotte rispettivamente da Merck Sharp & Dohme e da Pfizer potrebbero essere disponibili dopo dicembre. Lo ha detto il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini nel suo intervento in un’intervista televisiva. L’arrivo dei due farmaci assumibili in forma orale potrebbe significare la vera grande svolta alla lotta contro il Covid, anche se – si ripete nelle sedi referenziate – il vaccino resta lo strumento insostituibile. In questi giorni l’agenzia europea del farmaco sta valutando gli effetti terapeutici e di cura dei due farmaci ma pare che le prime sperimentazioni sul campo diano risultati più che promettenti. Ma la valutazione compiuta – ha detto sempre Magrini – si avrà nelle prossime settimane. Il primo vero parere positivo è stato dato per avviare la prenotazione.

