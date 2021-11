Fiano Romano, L’ultimo saluto a Roberto Pacolini

L’amore di tutta la comunità si è fatto sentire: Piazza Matteotti è stata riempita a partire dalle ore 14:00 da parenti, amici e conoscenti di Roberto; segno di come l’uomo fosse conosciuto e ben voluto veramente da tutti. Presenti, oltre agli amici ed ai parenti più stretti, anche diversi ragazzi delle varie società sportive della zona, a partire dalla squadra di basket di Fiano Romano ai ragazzi della Juniores del Monterotondo Scalo, la quale è scesa in campo ieri dedicando la vittoria proprio a Roberto (3-4 in casa dell’Unipomezia).

Circa 500 le persone presenti, non tutte per ovvi motivi sono potute entrare in chiesa, ma tante quelle presenti dentro e fuori, in attesa di dare l’ultimo saluto ad un uomo che ha dato tanto alla comunità fianese e non solo. Al termine della cerimonia, diversi rombi di motore di alcune moto da motocross hanno accompagnato il cammino del carro funebre fuori da Piazza Matteotti. Poco dopo, alle ore 16:00, la Roma CF è scesa in campo proprio al Palazzetto di Fiano Romano ricordando Roberto con uno striscione ed un mazzo di fiori.