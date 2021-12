Vicovaro, arriva Winter Festival, Babbo Natale a Corte

Street food, elfi e foto con Babbo Nalate. A Vicovaro con la manifestazione “Winter Festival, Babbo Natale a Corte” l’atmosfera natalizia entrerà nel vivo mercoledì 8 dicembre. L’appuntamento si svolgerà al Castello Cenci Bolognetti, un edificio storico costruito all’inizio del XIII secolo quando il paese di Virus Varice fu trasformato in una fortezza quadrilatera. Per l’intera giornata dell’8 dicembre street food, spettacoli e laboratori per i bambini, mastri artigiani, zucchero filato, parata degli elfi e foto con Babbo Natale. Ingresso gratuito.

