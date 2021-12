Monterotondo, Al via alla prima edizione del concorso amici del presepe

Il concorso “amici del presepe” è rivolto ai bambini della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado pubbliche e private. Per partecipare, verranno raccolte le adesioni dal 15 novembre al 12 dicembre presso l’ufficio parrocchiale o direttamente contattando il referente. È prevista la realizzazione di un solo presepe per classe o singolo alunno, inoltre i presepi dovranno avere dimensione massima di 1mt x mt e per la realizzazione si dovrà utilizzare materiale da riciclo.

L’esposizione dei presepi sarà dal 17 dicembre presso i locali della parrocchia del Duomo.

La premiazione si terrà sabato 8 gennaio 2022 ore 15 e 30 presso i locali della parrocchia del Duomo.

Info: ufficio parrocchiale del Duomo 06/90626060 – Carmine: 346/3264849