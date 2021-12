SANTA LUCIA – Crolla l’asfalto e un’auto rimane intrappolata

Ai disagi per i lavori infiniti lungo via Palombarese, ieri pomeriggio si sono sommati quelli per il maltempo a Santa Lucia. Una macchina, una Dacia, intorno alle ore 14.30 è finita dentro una voragine che si è aperta a causa delle copiose piogge. Da mesi ormai vanno avanti i lavori per la realizzazione delle fognature e dei marciapiedi lato marana, poi a breve l’Astral provvederà anche all’asfalto dell’arteria principale dopo avere fatto quello su via di Santa Lucia e via delle Molette.

Condividi l'articolo: