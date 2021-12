Petrini nuovo presidente della comunità dei sindaci del parco regionale dei monti simbruini

Il sindaco di Subiaco Domenico Petrini con un voto unanime è stato eletto come nuovo Presidente della comunità dei sindaci del parco regionale dei monti simbruini. Proprio martedì scorso, infatti, presso la “Porta del Parco”, si è riunita la Comunità dei sindaci del parco dei monti simbruini, ente gestore dell’area naturale protetta più grande della Regione Lazio. Dobbiamo lavorare tutti insieme per far si che il parco dei monti simbruini, non sia solo fonte di vincoli e limitazioni, ma sopratutto fautore di uno sviluppo economico-turistico sostenibile e concreto – ha dichiarato Petrini – tutti i comuni del parco devono sentirsi rappresentanti ed ascoltati. Non mancano inoltre le congratulazioni a Settimio Liberati sindaco del comune di Camerata eletto come vice Presidente della comunità dei sindaci.