Torrita Tiberina – Non perdete i primi appuntamenti natalizi

È iniziato il conto alla rovescia al giorno di Natale e per prepararsi “per le feste”, Torrita Tiberina propone un programma per i giorni 8 e 12 dicembre.

8 DICEMBRE

La giornata ha inizio alle ore 11, con la Messa in onore dell’Immacolata Concezione nella Chiesa di San Tommaso Apostolo. Seguita dalla decorazione dell’albero di Natale in Largo 16 Marzo 1978. Alle ore 17 il concerto del coro “Free voices in love” intonerà dei canti nella Chiesa di San Tommaso, seguirà l’accensione dell’albero.

12 DICEMBRE

A dare il via alla giornata i mercatini di Natale in Piazza della Repubblica. Seguirà lo spettacolo della Banda Musicale di Torrita Tiberina. Alle ore 15, Babbo Natale attenderà i bambini nella Fabbrica dei Giocattoli per la consegne delle letterine a cui seguirà lo spettacolo di giocoleria e fuoco. La giornata si concluderà con la premiazione del mercatino più originale.