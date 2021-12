Sant’Angelo Romano – Meeting su ambiente e rifiuti

L’ambiente e rifiuti si trovano al centro del meeting, “Differenziamo Puntualmente. Verso la Tariffa Puntuale” organizzato dal Comune di Sant’Angelo Romano in programma per sabato undici dicembre alle ore 16.00. Location dell’evento è il Castello Federico Cesi, via delle Torri 2. All’iniziativa parteciperanno:

Martina Domenici – Sindaco

Marco Vincenzi – Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Claudio Vesselli – Esperto sviluppo sostenibile circolare

Claudio Carolini – Assessore ambiente, rifiuti e mobilità di Sant’Angelo Romano

Mario Dionisi – green manager

Fabio Papa – ERICA Soc. Coop.

Davide Mengerini – Autoroute SRL

Durante il meeting sarà presentato il calendario ecologico 2022 oltre alle consegne al merito.