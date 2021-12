Vicovaro, picchiava e tormentava la ex, 49enne in manette

Arrestato ieri a Vicovaro un 49enne violento di nazionalità romena: aveva ripetutamente picchiato la compagna durante la convivenza per poi perseguitarla anche a relazione chiusa. La donna, una connazionale di 52 anni, si è decisa a denunciare ai carabinieri della stazione di Vicovaro i soprusi subiti quando, ormai sfiancata psicologicamente ma incoraggiata dalla campagna contro la violenza sulle donne, ha capito che la sua unica via di uscita era quella di farsi aiutare: l’ex compagno, infatti, con fare sempre più violento l’aveva avvertita che non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione e l’avrebbe continuata a pedinare e a minacciare. Per l’uomo sono scattati, su richiesta della procura di Tivoli, gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

I militari, dopo aver raccolto la denuncia, hanno attivato immediatamente il protocollo operativo previsto per i casi del cosiddetto “Codice Rosso” per le vittime di violenza “di genere” per la cui gestione, la Procura della Repubblica di Tivoli è punto di riferimento a livello nazionale. La donna aveva subito per anni non solo violenze fisiche ma anche psicologiche con offese continue che ne avevano minato l’autostima.

