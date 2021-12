Capena – Obbligo mascherine all’aperto, scatta l’ordinanza

Anche nel comune di Capena è stato disposto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal giorno mercoledì 8 Dicembre 2021 al giorno venerdì 31 Dicembre 2021 (salvo proroga in relazione all’evolversi dell’emergenza COVID-19) nei luoghi all’aperto ove siano organizzate manifestazioni di qualsivoglia natura e in tutte le zone in cui si venga a creare un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, come ad esempio luoghi di aggregazione, mercatini di natale, mercati, esposizioni, manifestazioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto e, in ogni caso, ovunque si vengano a creare assembramenti o affollamenti.

In tali situazioni l’obbligo della mascherina è previsto anche qualora si rispettasse il distanziamento previsto dalla normativa.