A24/25, Dal MInistero nessuna buona notizia

I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il “caro-pedaggi” e per la sicurezza della A24/A25, all’esito dell’incontro svoltosi ieri mattina presso il MIMS alla presenza del Vice Capo di Gabinetto, Caselli e del Direttore Generale, Morisco, esprimono tutto il loro disappunto e la loro indignazione, infatti, i “delegati” del Ministro hanno riferito di aver inviato una proposta al MEF per la sterilizzazione delle tariffe per soli quattro mesi, da attuarsi mediante il ricorso a contributi pubblici e da approvare con la legge di bilancio. In attesa di essere ricevuti dai Parlamentari di Lazio e Abruzzo, sollecitati ad un incontro, i sindaci e gli amministratori, si riuniranno a Carsoli il 15 Dicembre alle ore 18,00 per programmare le prossime iniziative.