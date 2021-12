Sabato 18 e domenica 19 dicembre il comune di Pisoniano organizza la 1^ edizione di “PiSogniamo”, a cura dell’associazione Picus Pisonis.

18 dicembre

Ore 11.00: inaugurazione dello spazio book crossing alla presenza della autorità cittadine presso i due rioni del Ponte e della Piaia.

Ore 15.00: apertura della casa di Babbo Natale e spettacolo per bambini presso il rione Piaia.

Ore 17.00: inaugurazione della mostra fotografica e conferenza “Pisoniamo: un borgo del Lazio da riscoprire” presso i locali ex mulino via Piagge 15.

19 dicembre

Ore 17.30: presepe a sorpresa, realizzato dall’Associazione Biancospino, presso i locali parrocchiali.